Ciné-Rencontre « Se souvenir des tournesols » – Prayssac, 31 mai 2025 16:00

Lot

Ciné-Rencontre « Se souvenir des tournesols » Place Dutours Cinéma Louis Malle Prayssac

Tarif : 4.5 EUR

4.5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

« Se souvenir des tournesols »

Un film de Sandrine Mercier et Juan Hidalgo

Rencontre avec la réalisatrice Sandrine Mercier

France · 1h27 · Documentaire de Sandrine Mercier, Juan Gordillo Hildago

Partir ou rester ? C’est le dilemme d’Anaïs, 17 ans, profondément attachée à son Gers natal dans le Sud-Ouest de la France et à ses amis de la fanfare.

Son bac en poche, elle devra quitter sa famille et la vie à la campagne.

Place Dutours Cinéma Louis Malle

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19

English :

« Remembering the sunflowers

A film by Sandrine Mercier and Juan Hidalgo

Meeting with director Sandrine Mercier

German :

« Sich an die Sonnenblumen erinnern »

Ein Film von Sandrine Mercier und Juan Hidalgo

Treffen mit der Regisseurin Sandrine Mercier

Italiano :

« Ricordando i girasoli

Un film di Sandrine Mercier e Juan Hidalgo

Incontro con la regista Sandrine Mercier

Espanol :

« Recordando los girasoles

Una película de Sandrine Mercier y Juan Hidalgo

Conozca a la directora Sandrine Mercier

