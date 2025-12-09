Ciné-rencontre : « Semer et récolter » Cinéma le Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 20:30 –

Gratuit : non 6 € / 7,50 € Adulte

Le film documentaire Semer et Récolter met en lumière le quotidien de trois familles d’éleveurs-agriculteurs et interroge, avec authenticité, la manière dont elles s’adaptent à la modernisation et aux règles en constante évolution. Pendant un an, Éric Le Roch a suivi ces familles qui réinventent leurs modèles, trouvent des solutions pour avancer et préparent la transmission de leur métier à la génération suivante.Découvrez la bande annonce

Cinéma le Concorde Nantes 44100

https://leconcorde.fr/