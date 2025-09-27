Ciné-rencontre « Seven » La Ferté Macé
Ciné-rencontre « Seven » La Ferté Macé samedi 27 septembre 2025.
Ciné-rencontre « Seven »
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
A l’occasion du festival « Play it again » le cinéma diffusera le film « Seven » suivi d’un échange avec benjamin Cocquenet critique et animateur en partenariat avec MACAO .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Ciné-rencontre « Seven »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-rencontre « Seven » La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-08-27 par Flers agglo