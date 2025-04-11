Ciné-rencontre : Si je meurs ce sera de joie Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-rencontre : Si je meurs ce sera de joie Cinéma La Lanterne Bègles vendredi 11 avril 2025.

Ciné-rencontre : Si je meurs ce sera de joie Vendredi 11 avril, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-04-11T20:30:00 – 2025-04-11T23:00:00

Fin : 2025-04-11T20:30:00 – 2025-04-11T23:00:00

Le film sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Alexis Taillant, animée par l’équipe du festival Cinémarges.

En partenariat avec Cinémarges et l’ACPG

LE FILM

Si je meurs ce sera de joie, d’Alexis Taillant

Micheline, 81 ans, rêve d’orgasmes et raconte à qui veut l’entendre qu’elle brûle de désir. Francis 70 ans, militant chevronné, bouscule sans relâche les tabous entourant la vieillesse. Yves, 68 ans, se sentant comme un coquillage sur une mer agitée, cherche désespérément l’amour. Dans un monde qui sous-estime le pouvoir des personnes âgées, ils font partie d’un groupe d’activistes qui osent repenser la vieillesse en défiant les préjugés sur l’amour et la sexualité.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le film sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur cinéma bègles

La Lanterne