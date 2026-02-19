Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-09 22:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Projection Snowpiercer Le Transperceneige suivie d’une rencontre avec Rob Grams, auteur de l’essai Bourgeois Gaze et rédacteur en chef adjoint du Frustration Magazine.

.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Snowpiercer: Le Transperceneige followed by a talk with Rob Grams, author of the essay Bourgeois Gaze and deputy editor-in-chief of Frustration Magazine.

L’événement Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige Saintes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge