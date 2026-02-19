Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 9 mars 2026.
Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
adhérent
Début : 2026-03-09 20:00:00
fin : 2026-03-09 22:00:00
2026-03-09
Projection Snowpiercer Le Transperceneige suivie d’une rencontre avec Rob Grams, auteur de l’essai Bourgeois Gaze et rédacteur en chef adjoint du Frustration Magazine.
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
English :
Screening of Snowpiercer: Le Transperceneige followed by a talk with Rob Grams, author of the essay Bourgeois Gaze and deputy editor-in-chief of Frustration Magazine.
L’événement Ciné-rencontre Snowpiercer Le Transperceneige Saintes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge