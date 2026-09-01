Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

CINÉ-RENCONTRE « SOUDAIN »

Rue Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire.

Prix d’interprétation du Festival de Cannes 2026 pour Virginie Efira et Tao Okamoto.

Projection suivie d’un échange avec le public autour du film Soudain et de l’Humanitude avec :

– Virginie Hubert, directrice Formations Humanitude – Grand Sud

– Zohra Labelle, directrice de l’EHPAD Edenis Era Caso – Montauban-de-Luchon

– Stéphan Tiné, élu chargé de la vie sociale – Mairie de Bagnères-de-Luchon

Carte de cinéma acceptée. 7 .

Rue Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

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English :

As the director of a nursing home, Marie-Lou is trying to implement an innovative care philosophy based on listening to residents and respecting their dignity. Her encounter with Mari, a Japanese theater director battling cancer, will completely change the course of her life.%A0

L’événement CINÉ-RENCONTRE « SOUDAIN » Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE