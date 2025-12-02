Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.

Documentaire 1h45 de Thomas Lacoste .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

English : Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste

German : Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste

Italiano :

Espanol : Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste

L’événement Ciné rencontre Soulèvements en avant première. En présence du réalisateur Thomas Lacoste Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque