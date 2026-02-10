Ciné-rencontre Soulèvements Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-rencontre Soulèvements

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Le comité des Soulèvements de la Terre 72 vous invite à la projection de Soulèvements au cinéma Les Cinéastes, en présence du réalisateur Thomas Lacoste. Le documentaire raconte le mouvement des Soulèvements de la Terre à travers le portrait de plusieurs de ses membres, depuis sa genèse à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes jusqu’aux actions contre l’autoroute A69, en passant par la lutte contre les mégabassines. Nous sommes convaincus que seul un basculement radical — un Soulèvement — pourrait permettre d’enrayer le dérèglement climatique et la 6ème extinction massive des espèces.

Vous pourrez retrouver le collectif dans le hall dès 19h30 pour discuter et vous informer. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The Soulèvements de la Terre 72 committee invites you to the screening of Soulèvements at Les Cinéastes cinema, in the presence of director Thomas Lacoste. The documentary tells the story of the Soulèvements de la Terre movement through portraits of several of its members.

