Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence

Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Séance précédée d’une conférence d’Ilan Nguyen à partir de 13h Parcours de Takahata un dessein pour l’animation , accès conditionné à l’achat d’une place pour la séance de 14h.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening preceded by a talk by Ilan Nguyen from 1pm: Takahata’s career: a design for animation , access conditional on purchase of a ticket for the 2pm screening.

L’événement Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme