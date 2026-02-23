Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence
Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie Cinéma Le Navire Valence dimanche 8 mars 2026.
Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 14:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Séance précédée d’une conférence d’Ilan Nguyen à partir de 13h Parcours de Takahata un dessein pour l’animation , accès conditionné à l’achat d’une place pour la séance de 14h.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening preceded by a talk by Ilan Nguyen from 1pm: Takahata’s career: a design for animation , access conditional on purchase of a ticket for the 2pm screening.
L’événement Ciné-rencontre SOUVENIRS GOUTTE À GOUTTE Festival Visions d’Asie Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme