CINÉ-RENCONTRE STUPS CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE STUPS

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Un film documentaire de Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, séance avec la présence de la réalisatrice Alice Odiot.

Une grande porte en métal qui coulisse pour laisser entrer les fourgons de la Police. Des hommes en sortent, avec leurs histoires. Des murs, des geôles, des escaliers en pierre, des salles d’audience, des coulisses, des larmes, des cris, des regards. Le tribunal de Marseille est débordé par les affaires de stupéfiants. Ceux qui sont jugés là sont les gérants d’une économie du chaos. Ce sont aussi les petits travailleurs du shit, des enfants qui ont grandi seuls. En contrebas, le port, au loin, les quartiers périphériques, la ville bouillante, remplie de ses blessures. De ses beautés aussi. 7 .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57

English :

A documentary film by Alice Odiot and Jean-Robert Viallet, with director Alice Odiot in attendance.

German :

Ein Dokumentarfilm von Alice Odiot und Jean-Robert Viallet, Sitzung mit der Anwesenheit der Regisseurin Alice Odiot.

Italiano :

Un documentario di Alice Odiot e Jean-Robert Viallet, con la presenza della regista Alice Odiot.

Espanol :

Un documental de Alice Odiot y Jean-Robert Viallet, con la presencia de la directora Alice Odiot.

L’événement CINÉ-RENCONTRE STUPS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE