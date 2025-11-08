Ciné-rencontre Tabarly avec le réalisateur Pierre Marcel et le journaliste Mickaël Demeaux Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Ciné-rencontre au Kerfany

Projection du documentaire TABARLY de Pierre Marcel, en sa présence et accompagné du journaliste Mickaël Demeaux qui présentera son livre

(1964) Tabarly Naissance d’une légende

TABARLY 11 juin 2008 en salle | 1h 30min | Documentaire

De Pierre Marcel

Parrainé par l’Association Eric Tabarly, le film de Pierre Marcel évoque le parcours hors norme du marin et son extrême sensibilité. S’appuyant sur une documentation unique d’archives radiophoniques et audiovisuelles, françaises et étrangères, professionnelles et amateurs, inédites pour la plupart, le documentaire nous fait revivre les courses au large, les arrivées discrètes ou triomphales, en solitaire ou en équipage, au long des trente cinq années de suprématie des Pen Duick sur toutes les mers du monde. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

