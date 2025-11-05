CINÉ RENCONTRE / THE NEON PEOPLE Cinéma La Lanterne Bègles

CINÉ RENCONTRE / THE NEON PEOPLE Mercredi 5 novembre, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:00:00+01:00 – 2025-11-05T23:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00+01:00 – 2025-11-05T23:00:00+01:00

Dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec ALCA et CINA.

Le film : The Neon People de Jean-Baptiste Thoret

Sous le célèbre Strip de Las Vegas, des milliers de sans-abris vivent dans un immense réseau de tunnels obscurs et insalubres. The Neon People s’intéresse à une poignée d’entre eux et décrit leurs conditions de vie. Mais aussi leurs espoirs.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Rencontre avec le réalisateur Jean-Baptiste Thoret à l’issue de la séance. cinéma bègles

La Lanterne