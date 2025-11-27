Ciné-rencontre The Neon People Le Pixel Orthez

Ciné-rencontre The Neon People

Film suivi d’une rencontre avec Marc Olry, distributeur du film. En partenariat avec CINA, l’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. .

