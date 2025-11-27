Ciné-rencontre The Neon People Le Pixel Orthez
Ciné-rencontre The Neon People
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Film suivi d’une rencontre avec Marc Olry, distributeur du film. En partenariat avec CINA, l’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine. .
