Ciné Rencontre – The Sea Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre – The Sea

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Projection de « the Sea » un Drame d’1h33 israélo-palestinien. VOSTFR

Khaled, un garçon palestinien de 12 ans, est en route pour voir la mer pour la première fois. Au point de contrôle, les autorités israéliennes lui refusent l’entrée. Déterminé, il franchit la frontière clandestinement et poursuit seul sa traversée durant laquelle son regard d’enfant se confronte au conflit israélo-palestinien.

Séance suivie d’un échange par des membres de la ligue des droits de l’Homme, section Tyrosse-Sud des Landes.

Projection de « the Sea » un Drame d’1h33 israélo-palestinien. VOSTFR .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné Rencontre – The Sea

Screening of « The Sea, » a 1-hour-and-33-minute Israeli-Palestinian drama. Original version with French subtitles

L’événement Ciné Rencontre – The Sea Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS