CINÉ-RENCONTRE Trilogie Ultimatum SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

CINÉ-RENCONTRE Trilogie Ultimatum SEW Manufacture des Tabacs Morlaix mercredi 6 août 2025.

CINÉ-RENCONTRE Trilogie Ultimatum

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-06 20:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Commencé en 2016, la trilogie des films ultimatum adopte un style résolument vintage et plein d’humour. Tourné à Morlaix par un jeune réalisateur du coin on a le plaisir d’y retrouver des paysages connus et de profiter d’une histoire policière pleine d’action dans la veine des « Starsky et Hutch ».

Nous vous proposons une soirée avec deux séances. Une première séance où vous serons présenté les deux premiers opus de la trilogie suivis d’un court échange avec le réalisateur :

Ultimatum

Morlaix, 1987. Le criminel Hans Humbung réclame 20 millions de francs, sans quoi il fera exploser une bombe en pleine ville. L’agent Jérôme Vincent se lance alors dans une course contre la montre…

Ultimatum 2 l’ultime atome

Morlaix, 1989. Alors que l’inspecteur Raymond Galaouen et son coéquipier Jérôme Vincent multiplient les exploits, la dangereuse criminelle Svetlana Krouchkine exige la libération de son frère, capturé trois ans plus tôt, sans quoi elle fera exploser quatre bombes réparties dans la Bretagne. Le duo, une fois de plus, relève le défi…

Durée de la séance avec les deux films 40 min

Et à 20h vous pourrez découvrir le dernier opus sorti en date de la série :

Ultimatum 3

L’histoire prend place dans les années 1990. Accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis, les inspecteurs Raymond Galaouen et Jérôme Vincent ont douze heures pour prouver leur innocence. Mais le mystérieux Jack Power les manipule dans l’ombre…

Un film signé Axel Plantec et de David A. Simon sur un scénario d’Axel Plantec (auto-production)

Durée de la séance 50min, suivi d’un échange avec le réalisateur .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CINÉ-RENCONTRE Trilogie Ultimatum Morlaix a été mis à jour le 2025-07-29 par OT BAIE DE MORLAIX