Ciné rencontre Ubuntu Cinéma La Bobine Monein

Ciné rencontre Ubuntu

Ciné rencontre Ubuntu Cinéma La Bobine Monein jeudi 26 février 2026.

Ciné rencontre Ubuntu

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-02-26

En présence sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec la réalisatrice Olivia Kolher.   .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58  cinemalabobine64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné rencontre Ubuntu

L’événement Ciné rencontre Ubuntu Monein a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Coeur de Béarn