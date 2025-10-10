Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter Château-Renard
Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter Château-Renard vendredi 10 octobre 2025.
Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter
Le cinéma Vox vous propose un ciné rencontre autour du documentaire présentant
l’autobiographie de Robert Badinter, à l’occasion de la panthéonisation de ce dernier, le 9 octobre prochain. La séance sera suivie d’un échange
avec le réalisateur, Joël Calmettes. Entrée libre. .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of the documentary film DAKAR
CHRONICLES
German :
Vorführung des Dokumentarfilms DAKAR
CHRONICLES
Italiano :
Proiezione del film documentario DAKAR
CRONACHE
Espanol :
Proyección del documental DAKAR
CRÓNICAS
L’événement Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-04 par OT 3CBO