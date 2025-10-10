Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Gratuit

Gratuit

2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10

2025-10-10

Ciné-rencontre Un abolitionniste, Robert Badinter
Le cinéma Vox vous propose un ciné rencontre autour du documentaire présentant
l'autobiographie de Robert Badinter, à l'occasion de la panthéonisation de ce dernier, le 9 octobre prochain. La séance sera suivie d'un échange
avec le réalisateur, Joël Calmettes. Entrée libre.

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

