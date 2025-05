Ciné-rencontre Un an avec le sauvage – LANNEMEZAN Lannemezan, 5 juin 2025 19:00, Lannemezan.

Début : 2025-06-05 19:00:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

Ciné-rencontre Un an avec le sauvage. Projection du film suivi d’une discussion avec le réalisateur.

Ce film est une invitation à rentrer dans le monde du vivant et à découvrir la faune qui nous entoure pour mieux la protéger. Mon activité de photographe animalier et de naturaliste pour le suivi d’espèces, notamment le loup dans les Pyrénées orientales, m’a conduit à observer depuis plusieurs années la faune sauvage et à réaliser ce film documentaire intitulé Un an avec la sauvage . Alain Victor

TARIF 7€

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

Ciné-rencontre: Un an avec le sauvage. Screening of the film followed by a discussion with the director.

This film is an invitation to enter the world of the living, and to discover the fauna that surrounds us so that we can better protect it. My work as a wildlife photographer and naturalist, tracking species such as the wolf in the Eastern Pyrenees, has led me to observe wildlife for several years, and to make this documentary film entitled « Un an avec la sauvage ». Alain Victor

PRICE: 7?

German :

Filmgespräch: Ein Jahr mit dem Wilden Mann. Vorführung des Films und anschließende Diskussion mit dem Regisseur.

Dieser Film ist eine Einladung, in die Welt des Lebendigen einzutreten und die Tierwelt, die uns umgibt, zu entdecken, um sie besser schützen zu können. Meine Tätigkeit als Tierfotograf und Naturforscher für die Überwachung von Arten, insbesondere des Wolfs in den östlichen Pyrenäen, hat mich dazu veranlasst, seit mehreren Jahren die wilde Fauna zu beobachten und diesen Dokumentarfilm mit dem Titel « Un an avec la sauvage » (Ein Jahr mit der Wilden) zu realisieren. Alain Victor

PREIS: 7?

Italiano :

Ciné-rencontre: Un an avec le sauvage. Proiezione del film seguita da un dibattito con il regista.

Questo film è un invito a entrare nel mondo dei vivi e a scoprire la fauna che ci circonda per poterla proteggere meglio. Il mio lavoro di fotografo naturalista e di monitoraggio delle specie, in particolare del lupo nei Pirenei orientali, mi ha portato a osservare la fauna selvatica per diversi anni e a realizzare questo film documentario intitolato « Un an avec la sauvage ». Alain Victor

PREZZO: 7?

Espanol :

Ciné-rencontre: Un an avec le sauvage. Proyección de la película seguida de un coloquio con el director.

Esta película es una invitación a entrar en el mundo de los vivos y a descubrir la fauna que nos rodea para poder protegerla mejor. Mi trabajo como fotógrafo de fauna salvaje y naturalista de seguimiento de especies, en particular del lobo en los Pirineos orientales, me ha llevado a observar la fauna salvaje durante varios años y a realizar esta película documental titulada « Un an avec la sauvage ». Alain Victor

PRECIO: 7?

