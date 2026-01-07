Ciné-rencontre : un après-midi autour du vélo Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 14:00 – 18:00

Gratuit : non 6,50 € Réservation auprès du cinéma grandecran.fr ou au guichet Tout public

Un après-midi autour du vélo : pour toutes les personnes qui aiment le vélo, souhaitent se remettre en selle, prévoir un voyage, acheter un vélo d’occasion, apprendre à réparer le leur… Dimanche 18 janvier 2026 à 14h au cinéma Grand Ecran de la Chapelle sur Erdre, organisé par l’association Le TransiStore Diffusion du film « La Laponie à vélo » et temps d’échanges avec la réalisatrice Alexandra Husta à la fin du film, suivie d’une mini-conférence de Vélo Campus et Auto-Clavette sur la seconde main et l’entretien des vélos. Divers acteurs locaux du vélo seront ensuite présents dans le hall du cinéma pour répondre à toutes vos questions : Place au vélo, Cyclo Camping International, MT-bike, CLAVette, Vélo Campus.

Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 10 46 25 https://www.grandecran.fr/ 0626096764 https://www.letransistore.org



