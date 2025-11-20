Ciné-Rencontre Un feu de charme Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Ciné-Rencontre Un feu de charme

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Projection du film documentaire Un feu de charme, suivie d’un échange avec sa réalisatrice Charlotte de Champfleury.

Séance organisée dans le cadre du festival agenais Paysans au cinéma en partenariat avec les Montreurs d’Images et Ecrans 47.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Ciné-Rencontre Un feu de charme

Screening of the documentary film Un feu de charme, followed by a discussion with director Charlotte de Champfleury.

Organized as part of the Paysans au cinéma festival in Agen, in partnership with Montreurs d’Images and Ecrans 47.

German : Ciné-Rencontre Un feu de charme

Vorführung des Dokumentarfilms Un feu de charme, gefolgt von einem Gespräch mit der Regisseurin Charlotte de Champfleury.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Festivals Paysans au cinéma in Agen in Zusammenarbeit mit Les Montreurs d’Images und Ecrans 47 statt.

Italiano :

Proiezione del film documentario Un feu de charme, seguita da un dibattito con la regista Charlotte de Champfleury.

Proiezione organizzata nell’ambito del festival Paysans au cinéma di Agen, in collaborazione con Montreurs d’Images ed Ecrans 47.

Espanol : Ciné-Rencontre Un feu de charme

Proyección del documental Un feu de charme, seguida de un coloquio con su directora, Charlotte de Champfleury.

Proyección organizada en el marco del festival Paysans au cinéma de Agen, en colaboración con Montreurs d’Images y Ecrans 47.

