2025-05-17 14:30:00

Film du réalisateur Grégory Morin, film tout public. Projection présentée par Christophe Arnaud le dresseur de chevaux du film

Du réalisateur Grégory Morin, film tout public

14h30 Projection à L’Atalante présentée par Christophe Arnaud suivie d’une discussion en salle

17h15 Démonstration avec la jument Cachaça, demi-quarter horse, au Centre équestre de Gourdon/Roquemeyrine

Animation Centre équestre 5€ gratuit pour les moins de 12 ans.

Cet événement exceptionnel est proposé par Accord Des Muses (La Scénette), le Centre équestre de Roquemeyrine et le cinéma l’Atalante.

Comme l’adoption d’un nouveau membre de la famille rapatrié en France, il a fallu tout (ré)apprendre la présence de l’autre, le partage d’un espace commun,

la découverte d’une singularité, d’un caractère. Patiente, la caméra de Grégory Morin déplie le temps long… de l’apprivoisement. S’agrègent les séquences étirées d’appréhension, les gestes minutieux et répétitifs du dressage que ce dernier s’exécute à la corde, à la sangle ou à la selle. L’homme et le cheval se tournent autour. Un Pas de Côté documente le travail dévot de ce cavalier, ses innombrables connaissances et la manière qu’a Christophe, presque similaire à celle d’un comportementaliste, à détricoter le moindre de ses gestes et ceux de son cheval . (Extrait critique Movie Rama) .

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Film by director Grégory Morin, open to all audiences. Screening presented by Christophe Arnaud, the film’s horse trainer

German :

Film des Regisseurs Grégory Morin, Film für alle Zuschauer. Die Vorführung wird von Christophe Arnaud, dem Pferdetrainer des Films, präsentiert

Italiano :

Film del regista Grégory Morin, aperto al pubblico. Proiezione presentata da Christophe Arnaud, allenatore di cavalli del film

Espanol :

Película del director Grégory Morin, abierta al público en general. Proyección presentada por Christophe Arnaud, entrenador de caballos de la película

