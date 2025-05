Ciné-rencontre Un pas de côté – LANNEMEZAN Lannemezan, 20 juin 2025 20:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Ciné-rencontre Un pas de côté LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : 2025-06-20 20:00:00

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Christophe, dresseur de chevaux difficiles, rêve de l’Ouest et de ses cow-boys. Sélectionné par un concours allemand prestigieux, son souhait se réalise il va aller dans un ranch américain, pour y choisir un Mustang sauvage et le dresser en un temps record. Aux USA puis en France dans son propre ranch, Christophe s’engage dans le dressage de Marley, avec application et patience. Peu à peu, au contact de ce cheval sauvage, il prend conscience des contradictions de son métier. S’attachant à Marley, il en oublie les modalités du concours et du show final en Allemagne une vente aux enchères.

La projection sera suivie par une discussion dans la salle avec le réalisateur Grégory Morin et le protagoniste du film Christophe. Tarif 7€ / Cartes d’abonnement acceptées

.

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

Christophe, a difficult horse trainer, dreams of the West and its cowboys. Selected by a prestigious German competition, his wish comes true: he goes to an American ranch to choose a wild Mustang and train it in record time. First in the USA, then on his own ranch in France, Christophe began training Marley, with application and patience. Little by little, in contact with this wild horse, he became aware of the contradictions of his profession. As he became attached to Marley, he forgot all about the competition and the final show in Germany: an auction.

The screening will be followed by an audience discussion with director Grégory Morin and the film’s protagonist Christophe. Price: 7? / Season tickets accepted

German :

Christophe, ein Trainer für schwierige Pferde, träumt vom Westen und seinen Cowboys. Als er bei einem renommierten deutschen Wettbewerb ausgewählt wird, geht sein Wunsch in Erfüllung: Er wird auf eine amerikanische Ranch gehen, um dort einen wilden Mustang auszuwählen und ihn in Rekordzeit zu trainieren. In den USA und später in Frankreich auf seiner eigenen Ranch macht sich Christophe mit Fleiß und Geduld an die Dressur von Marley. Nach und nach wird er sich im Kontakt mit diesem wilden Pferd der Widersprüche seines Berufs bewusst. Da er an Marley hängt, vergisst er die Modalitäten des Turniers und der abschließenden Show in Deutschland: eine Auktion.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit dem Regisseur Grégory Morin und dem Protagonisten des Films Christophe statt. Preis: 7? / Abonnementkarten akzeptiert

Italiano :

Christophe, addestratore di cavalli difficili, sogna il West e i suoi cowboy. Selezionato da un prestigioso concorso tedesco, il suo desiderio si realizza: si reca in un ranch americano per scegliere un Mustang selvaggio e addestrarlo a tempo di record. Negli Stati Uniti, poi in Francia nel suo ranch, Christophe inizia ad addestrare Marley, con applicazione e pazienza. A poco a poco, a contatto con questo cavallo selvaggio, si rende conto delle contraddizioni della sua professione. Si affeziona a Marley a tal punto da dimenticare la competizione e lo spettacolo finale in Germania: un’asta.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con il regista Grégory Morin e il protagonista del film Christophe. Prezzo: 7 euro / Si accettano abbonamenti

Espanol :

Christophe, domador de caballos difíciles, sueña con el Oeste y sus vaqueros. Seleccionado por un prestigioso concurso alemán, su deseo se hace realidad: va a un rancho americano para elegir un Mustang salvaje y adiestrarlo en un tiempo récord. En Estados Unidos y luego en Francia, en su propio rancho, Christophe comienza a adiestrar a Marley, con aplicación y paciencia. Poco a poco, en contacto con este caballo salvaje, tomó conciencia de las contradicciones de su profesión. Se encariñó tanto con Marley que se olvidó por completo de la competición y del espectáculo final en Alemania: una subasta.

La proyección irá seguida de un coloquio con el director Grégory Morin y el protagonista de la película, Christophe. Precio: 7 euros / Se aceptan abonos

