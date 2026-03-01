CINÉ-RENCONTRE un samedi avec Yolande Zauberman SEW Manufacture des tabacs Morlaix

CINÉ-RENCONTRE un samedi avec Yolande Zauberman

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:45:00

Date(s) :

2026-03-28

DANS LE CADRE DE LES FEMMES SONT DES RÉALISATEUR·ICES COMME LES AUTRES

Le samedi 28 mars, le cinéma La Salamandre reçoit la réalisatrice Yolande Zauberman. Deux de ses films seront projetés, chacun suivi d’une rencontre avec le public.

Yolande Zauberman est une réalisatrice française dont l’œuvre, développée depuis le début des années 1990, se situe à la frontière du documentaire et de la fiction. Ses films interrogent les normes sociales, sexuelles et politiques à travers des récits incarnés, ancrés dans le réel mais ouverts à la subjectivité. Avec Moi Ivan, toi Abraham elle inscrit une trajectoire intime dans l’histoire collective, tandis que Would You Have Sex With an Arab ? fait du désir et de la parole un terrain de tension et de révélation. L’ensemble de son travail affirme le cinéma comme un lieu d’engagement, où filmer revient à rendre visibles des expériences marginalisées et à déplacer les cadres dominants de représentation.

17H45 WOULD YOU HAVE SEX WITH AN ARAB ?

À partir d’une question volontairement provocatrice, la réalisatrice recueille des paroles intimes. Le film révèle comment désir, peur et normes sociales traversent les corps et les imaginaires.

20H30 MOI IVAN, TOI ABRAHAM

Deux enfants fuient un pogrom au début du XXe siècle. Leur errance devient un récit initiatique où l’amitié et la survie s’inscrivent dans une histoire collective violente. .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : CINÉ-RENCONTRE un samedi avec Yolande Zauberman

L’événement CINÉ-RENCONTRE un samedi avec Yolande Zauberman Morlaix a été mis à jour le 2026-03-14 par OT BAIE DE MORLAIX