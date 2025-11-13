Ciné rencontre VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Ciné rencontre

VIC-EN-BIGORRE Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Mois du film documentaire.

Et si on levait les yeux ? Une classe face aux écrans

De Gilles Vernet

Musique originale Sébastien Dutertry

Année 2023

Durée 52 mn

Et si on levait les yeux ? est une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec ses élèves, leurs parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société, avant de les emmener pour 10 jours de déconnexion en pleine nature.

Ce documentaire de 52 minutes plonge le spectateur dans une réalité immersive où il est question du sens. Il traite des dangers de la surexposition des enfants aux écrans. Il n’élude pas la responsabilité des uns et des autres, comme les parents.

C’est aussi un film où l’on tutoie le bonheur, l’envie de vivre ensemble et où l’on respire. C’est un enjeu de santé publique et démocratique qui est abordé d’une manière originale, poignante et vraie.

La projection sera suivie d’une présentation et d’un échange avec les Promeneurs du Net, avec Martin de la MJC de Vic-en-Bigorre.

.

VIC-EN-BIGORRE Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

Documentary Film Month.

Et si on levait les yeux? A classroom and screens

By: Gilles Vernet

Original music Sébastien Dutertry

Year 2023

Running time 52 mn

Et si on levait les yeux (What if we looked up?) is a unique experiment conducted by a teacher-director and his CM2 class. For 1 year, Gilles Vernet will talk to his pupils, their parents and specialists about the place of screens in our society, before taking them for 10 days of disconnection in the heart of nature.

This 52-minute documentary plunges viewers into an immersive reality where meaning is at stake. It deals with the dangers of overexposing children to screens. It does not evade the responsibility of everyone, including parents.

It’s also a film about happiness, the desire to live together and breathing. The film tackles a public health and democratic issue in an original, poignant and true way.

The screening will be followed by a presentation and discussion with Les Promeneurs du Net, with Martin from the MJC in Vic-en-Bigorre.

German :

Monat des Dokumentarfilms.

Und wenn man die Augen aufhebt? Eine Schulklasse im Angesicht der Bildschirme

Von: Gilles Vernet

Originalmusik: Sébastien Dutertry

Jahr: 2023

Dauer: 52 Min

Et si on levélait les yeux? ist ein einzigartiges Experiment, das von einem Lehrer und Regisseur und seiner fünften Klasse durchgeführt wird. Ein Jahr lang wird Gilles Vernet mit seinen Schülern, ihren Eltern und Spezialisten über den Stellenwert der Bildschirme in unserer Gesellschaft diskutieren, bevor er sie für 10 Tage zum Abschalten in die Natur mitnimmt.

Dieser 52-minütige Dokumentarfilm lässt den Zuschauer in eine immersive Realität eintauchen, in der es um Sinnfragen geht. Er behandelt die Gefahren der Überexposition von Kindern gegenüber Bildschirmen. Er geht der Verantwortung der einen oder anderen Person, wie z. B. der Eltern, nicht aus dem Weg.

Es ist auch ein Film, in dem das Glück, die Lust am Zusammenleben und das Aufatmen im Vordergrund stehen. Es ist eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit und die Demokratie, die auf originelle, ergreifende und wahre Weise angegangen wird.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Präsentation und ein Austausch mit den Promeneurs du Net statt, mit Martin von der MJC Vic-en-Bigorre.

Italiano :

Mese del cinema documentario.

Et si on levait les yeux? Una classe a confronto con gli schermi

Di: Gilles Vernet

Partitura originale: Sébastien Dutertry

Anno 2023

Durata 52 minuti

Et si on levait les yeux (E se guardassimo in alto?) è un esperimento unico nel suo genere realizzato da un regista e dalla sua classe di CM2. Per un anno, Gilles Vernet parlerà ai suoi alunni, ai loro genitori e agli specialisti del posto degli schermi nella nostra società, prima di portarli via per 10 giorni di disconnessione nel cuore della natura.

Questo documentario, della durata di 52 minuti, immerge gli spettatori in una realtà immersiva in cui il significato è in gioco. Affronta i pericoli della sovraesposizione dei bambini agli schermi. Non si sottrae alla responsabilità di tutti, compresi i genitori.

È anche un film sulla felicità, sul desiderio di vivere insieme e di respirare. È una questione di salute pubblica e di democrazia che viene affrontata in modo originale, toccante e vero.

La proiezione sarà seguita da una presentazione e da un dibattito con Les Promeneurs du Net, con Martin del MJC di Vic-en-Bigorre.

Espanol :

Mes del cine documental.

Et si on levait les yeux? Una clase enfrentada a las pantallas

Por: Gilles Vernet

Música original: Sébastien Dutertry

Año 2023

Duración 52 mn

Et si on levait les yeux (¿Y si miramos hacia arriba?) es un experimento único llevado a cabo por un cineasta y su clase de CM2. Durante 1 año, Gilles Vernet hablará con sus alumnos, sus padres y especialistas sobre el lugar que ocupan las pantallas en nuestra sociedad, antes de llevárselos 10 días de desconexión en plena naturaleza.

Este documental de 52 minutos sumerge al espectador en una realidad inmersiva en la que el sentido está en juego. Aborda los peligros de la sobreexposición de los niños a las pantallas. No elude la responsabilidad de todos, incluidos los padres.

También es una película sobre la felicidad, el deseo de vivir juntos y la respiración. Es una cuestión de salud pública y de democracia que se aborda de forma original, conmovedora y verdadera.

La proyección irá seguida de una presentación y un debate con Les Promeneurs du Net, con Martin del MJC de Vic-en-Bigorre.

L’événement Ciné rencontre Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65