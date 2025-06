CINÉ-RENCONTRE « Vivre avec les loups » – CINÉMA LE PALACE Château-Gontier-sur-Mayenne 26 juin 2025 20:15

Mayenne

CINÉ-RENCONTRE « Vivre avec les loups » CINÉMA LE PALACE 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-26 20:15:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Ciné rencontre à l’initiative du CIVAM Bio, en avant première de Planète en fête. Déjà projeté il y a 1 an, ce film mérite un bon échange enrichi par la présence avérée du loup en Mayenne et Maine et Loire.

Vivre avec les loups

Un film de Jean Michel Bertrand

Suivi d’un échange animé par Michael Lepage

En présence de Odile Chancerelle, ex conseillère de la Chambre d’agriculture 49 et relais local Chien de Protection.

Le réalisateur nous parle du loup d’une manière totalement nouvelle et inattendue. Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent chevreuils, chamois, bouquetins…

Un voyage avec de surprenantes rencontres humaines et animales avec son style inimitable le réalisateur nous entraîne dans des réflexions naturalistes et philosophiques sur la nature.

Tarif 6€, 5€ de 14 ans

Carnets cinéma acceptés

Informations 02 43 07 17 29 .

CINÉMA LE PALACE 3 Place du Pilori

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 17 29

English :

Ciné rencontre organized by CIVAM Bio, as a preview to Planète en fête. Already screened 1 year ago, this film deserves a good exchange enriched by the proven presence of the wolf in Mayenne and Maine et Loire.

German :

Filmtreffen auf Initiative des CIVAM Bio, als Vorpremiere von Planète en fête. Dieser Film, der bereits vor einem Jahr gezeigt wurde, verdient einen guten Austausch, der durch die nachgewiesene Präsenz des Wolfs in Mayenne und Maine et Loire bereichert wird.

Italiano :

Ciné rencontre organizzato da CIVAM Bio, come anteprima di Planète en fête. Già proiettato un anno fa, questo film merita un buon scambio arricchito dalla comprovata presenza del lupo in Mayenne e Maine et Loire.

Espanol :

Ciné rencontre organisé par CIVAM Bio, comme préalable à Planète en fête. Ya proyectada hace 1 año, esta película merece un buen intercambio enriquecido por la presencia probada del lobo en Mayenne y Maine et Loire.

