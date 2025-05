Ciné-rencontre « Ximinoa » et « Olatuak » en présence de la réalisatrice – Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 27 mai 2025 20:30, Saint-Jean-Pied-de-Port.

« Ximinoa » Court métrage de 25min

June trouve son premier travail d’été s’occuper de Constance, une fillette sensible qui souffre de manque d’affection. L’enfant se calme rapidement, et June se réjouit en pensant qu’elle pourra peut-être être sa nourrice toute l’année. Mais alors qu’elle se rapproche de l’enfant, elle va découvrir la brutalité des rapports de classe et la négation de son identité.

« Olatuak » Documentaire de 1h18

Sept femmes guidées par une thérapeute, mettent progressivement leur corps en mouvement. Au fur et à mesure de la danse-thérapie, elles nous livrent les témoignages bouleversants des tortures physiques et psychologiques qu’elles ont subies durant leur garde à vue au secret, dans l’Espagne des années 2000.

Séances en présence de la réalisatrice Itziar Leemans .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04

