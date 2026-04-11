Ciné rencontre Zine topaketa Kedi, des chats et des hommes Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné rencontre Zine topaketa Kedi, des chats et des hommes Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 19 avril 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné rencontre Zine topaketa Kedi, des chats et des hommes
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi sauvages, mi domestiqués et apportent joie et raison d’être aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept d’entre eux. En présence des membres du Chalet des Chats de Garazi Camille Errecrat, présidente et Francine Aurnague, bénévole “Ce film qui s’adresse à toute la famille offre une agréable balade, entre beauté et chaos, dans Istanbul, l’autre héros de ce documentaire. Kedi, des chats et des hommes La projection sera suivie d’une présentation de l association et d’un échange sur l’intérêt de la stérilisation féline. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Ciné rencontre Zine topaketa Kedi, des chats et des hommes
L’événement Ciné rencontre Zine topaketa Kedi, des chats et des hommes Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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