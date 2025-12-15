Ciné-rencontre Zinzindurrunkarratz Cinéma Maule-Baïtha Mauléon-Licharre
Ciné-rencontre Zinzindurrunkarratz Cinéma Maule-Baïtha Mauléon-Licharre mardi 16 décembre 2025.
Cinéma Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-16
Vous êtes invités au cinéma de Mauléon.
Le collectif Hebentik propose la projection d’un documentaire, en présence du réalisateur Oskar Alegria. Le film a reçu le prix du meilleur documentaire au festival de Nantes. Accompagné d’une vieille caméra super 8 et d’un âne nommé Paolo, le réalisateur emprunte les sentiers battus par ses ancêtres bergers. Peu de paroles. Mémoire. Silence. Le film est en basque avec traduction simultanée en français. .
