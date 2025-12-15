Ciné-rencontre Zinzindurrunkarratz Cinéma Maule-Baïtha Mauléon-Licharre

Ciné-rencontre Zinzindurrunkarratz

Cinéma Maule-Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Vous êtes invités au cinéma de Mauléon.

Le collectif Hebentik propose la projection d’un documentaire, en présence du réalisateur Oskar Alegria. Le film a reçu le prix du meilleur documentaire au festival de Nantes. Accompagné d’une vieille caméra super 8 et d’un âne nommé Paolo, le réalisateur emprunte les sentiers battus par ses ancêtres bergers. Peu de paroles. Mémoire. Silence. Le film est en basque avec traduction simultanée en français. .

