Ciné rencontres autour de deux films Place du 19 mars 1962 Buis-les-Baronnies

Tarif : 11 EUR

Tarif pour les deux films

Début : 2025-09-17 18:00:00

fin : 2025-09-17 23:30:00

2025-09-17

Le cinéma Le reg’Art vous propose une soirée autour de deux films « Cette sale terre » et « Ivul » par Andrew Kötting, réalisateur excentrique britannique.

M Andrew Kötting sera présent pour vous parler de ses œuvres accompagné de l’acteur Xavier Tchili.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Le reg’Art cinema invites you to an evening of films: « Cette sale terre » and « Ivul » by eccentric British director Andrew Kötting.

Andrew Kötting will be on hand to talk about his work, accompanied by actor Xavier Tchili.

German :

Das Kino Le reg’Art bietet Ihnen einen Abend rund um zwei Filme an: « Cette sale terre » und « Ivul » von Andrew Kötting, einem exzentrischen britischen Regisseur.

Andrew Kötting wird anwesend sein, um mit Ihnen über seine Werke zu sprechen, begleitet von dem Schauspieler Xavier Tchili.

Italiano :

Il cinema Le reg’Art ospita una serata con due film: « Cette sale terre » e « Ivul » dell’eccentrico regista britannico Andrew Kötting.

Andrew Kötting sarà a disposizione per parlare del suo lavoro, accompagnato dall’attore Xavier Tchili.

Espanol :

El cine Le reg’Art acoge una velada con dos películas: « Cette sale terre » e « Ivul », del excéntrico director británico Andrew Kötting.

Andrew Kötting estará presente para hablar de su obra, acompañado por el actor Xavier Tchili.

