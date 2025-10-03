Ciné-rencontres de la Baie Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

La Forêt Verte invite « Si La Mer Monte » et prend la mer

Les Ciné-Rencontres de la Baie auront lieu les 3, 4 et 5 octobre 2025 au centre culturel Le Nautile de La Forêt-Fouesnant. Pour la 4ème édition du festival, La Forêt verte prend la mer. Le thème principal sera l’Océan. Chaque film sera suivi d’un débat animé par un intervenant qui permettra d’échanger autour du sujet du film. Diverses animations gratuites sont prévues autour des ciné-rencontres conférence, expos, spectacle, concerts…

Tarifs

Entrée 1 film plein tarif = 6 € / moins de 18 ans = 4 €

Pass 1 jour plein tarif = 10 € / moins de 18 ans = 6 €

Pass 2 jours plein tarif = 15 € / moins de 18 ans 10 €

Pass 3 jours plein tarif = 20 € / moins de 18 ans = 13 €

Entrée gratuite pour les moins de 14 ans. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 82 37 27 08

