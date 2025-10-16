Ciné rencontres De plus belle le ciné Montguyon

le ciné Allée des Platanes Montguyon Charente-Maritime

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Dans le cadre d’octobre rose , le ciné vous propose une séance dédiée à cette thématique.Séance suivie de témoignages

le ciné Allée des Platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 76 87

English :

As part of the October rose campaign, the ciné invites you to attend a screening dedicated to this theme, followed by testimonials

German :

Im Rahmen des rosa Oktobers bietet das Kino eine Vorstellung zu diesem Thema an

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa, il cinema organizza una proiezione dedicata a questo tema, seguita da testimonianze

Espanol :

En el marco de la campaña rosa de octubre, el cine ofrece una proyección dedicada a este tema, seguida de testimonios

