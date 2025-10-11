Ciné-rencontres Les sciences en Bigorre, entre Bagnères et le Pic du Midi Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Soirée ciné-rencontres avec la diffusion d’un film sur l’intelligence des plantes et la rencontre avec des acteurs scientifiques locaux.

Depuis la société Ramon, en passant par le Conservatoire botanique et jusqu’au sommet du Pic du Midi, les hommes ont toujours eu l’intelligence de découvrir la Terre et l’Univers depuis cette vallée des Pyrénées.

Aujourd’hui, ces projets prennent un nouveau tournant avec la candidature du Pic du Midi et de son observatoire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une belle occasion de les faire découvrir au public habitant le territoire de Bagnères-de-Bigorre.

Dans ce but, une soirée ciné-rencontres en présence des scientifiques du territoire est organisée. Un événement au coeur de la thématique 2025 Intelligence(s) , qui permettra d’échanger autour de l’intelligence végétale, mais aussi de l’intelligence humaine, au travers des nombreux projets mis en place par l’Observatoire du Pic du Midi, et ce depuis plus de 140 ans.

Au programme

– Diffusion du film Incroyables plantes, réalisé par Céline Malèvre, suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice et des membres du CBNPMP (Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées).

– Découverte des activités botaniques, passées et futures en Bigorre et au Pic du Midi, en présence d’un(e) intervenant(e) du Pic du Midi en charge du de projet RICE UNESCO.

– Rencontre avec un scientifique du Pic du Midi afin d’évoquer les projets astronomiques, actuels et futurs, à l’Observatoire du Pic du Midi. .

English :

An evening of film-meetings with a film on plant intelligence and meetings with local scientists.

German :

Filmabend mit Filmvorführung über die Intelligenz von Pflanzen und Treffen mit lokalen wissenschaftlichen Akteuren.

Italiano :

Una serata cinematografica con un film sull’intelligenza delle piante e incontri con scienziati locali.

Espanol :

Velada cinematográfica con una película sobre la inteligencia de las plantas y encuentros con científicos locales.

