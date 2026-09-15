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AGENDA · Lure

ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty) Lure

mardi 15 septembre 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue des Gleux
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif

Lure

ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)

Rue des Gleux Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :
2026-09-15

L’Unsa Education 70 fait sa rentrée autour du film L’Abandon (film sur Samuel Paty)
Séance + collation : mardi 15 septembre à 17h30
Gratuit sur réservation   .

Rue des Gleux Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)

L’événement ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty) Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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