ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty) Lure
mardi 15 septembre 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)
Rue des Gleux Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
L’Unsa Education 70 fait sa rentrée autour du film L’Abandon (film sur Samuel Paty)
Séance + collation : mardi 15 septembre à 17h30
Gratuit sur réservation .
Rue des Gleux Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)
L’événement ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty) Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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