Informations pratiques

Lure

ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)

Rue des Gleux Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

L’Unsa Education 70 fait sa rentrée autour du film L’Abandon (film sur Samuel Paty)

Séance + collation : mardi 15 septembre à 17h30

Gratuit sur réservation .

Rue des Gleux Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty)

L’événement ciné rentrée, film L’Abandon (film sur Samuel Paty) Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE