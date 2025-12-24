CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE, La Toile de Mer Pornichet

CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE

La Toile de Mer 2 avenue Gambetta Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Une soirée ciné-repas pour éveiller les papilles et les regards

Le Cinéma La Toile de Mer organise une soirée ciné-repas irakien avec la diffusion en avant-première du film Le gâteau du président . Ce dernier raconte dans l’Irak de Saddam Hussein, l’histoire de Lamia, 9 ans, qui se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Le programme

18 h 30 Le gâteau du président de Hasan Hadi, prix du public à la Quinzaine des Réalisateurs et Caméra d’Or à Cannes 2025. Durée du film 1 h 42 VOSTFR ;

vers 20 h 30 repas composé d’un plat et d’un dessert, proposé par le restaurant Servanne Bigot.

Informations pratiques

Où ?

Au cinéma La Toile de Mer. Le repas se déroulera dans les salles polyvalentes attenantes au cinéma.

Quand ?

Le 17 janvier

⏰ Horaires ?

A 18h30

L’entrée est-elle payante ?

Oui l’entrée est payante. Les tarifs sont

Plein 7 €

Réduit 5,50 €

Formule film + repas 25 €

️ Faut-il réserver ?

Les réservations sont obligatoires avant le mardi 13 janvier par le lien suivant www.helloasso.com/associations/la-toile-de-mer/evenements/soiree-irakienne. .

La Toile de Mer 2 avenue Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE Pornichet a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44