CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE, La Toile de Mer Pornichet
CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE, La Toile de Mer Pornichet samedi 17 janvier 2026.
CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE
La Toile de Mer 2 avenue Gambetta Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 18:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Une soirée ciné-repas pour éveiller les papilles et les regards
Le Cinéma La Toile de Mer organise une soirée ciné-repas irakien avec la diffusion en avant-première du film Le gâteau du président . Ce dernier raconte dans l’Irak de Saddam Hussein, l’histoire de Lamia, 9 ans, qui se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.
Le programme
18 h 30 Le gâteau du président de Hasan Hadi, prix du public à la Quinzaine des Réalisateurs et Caméra d’Or à Cannes 2025. Durée du film 1 h 42 VOSTFR ;
vers 20 h 30 repas composé d’un plat et d’un dessert, proposé par le restaurant Servanne Bigot.
Informations pratiques
Où ?
Au cinéma La Toile de Mer. Le repas se déroulera dans les salles polyvalentes attenantes au cinéma.
Quand ?
Le 17 janvier
⏰ Horaires ?
A 18h30
L’entrée est-elle payante ?
Oui l’entrée est payante. Les tarifs sont
Plein 7 €
Réduit 5,50 €
Formule film + repas 25 €
️ Faut-il réserver ?
Les réservations sont obligatoires avant le mardi 13 janvier par le lien suivant www.helloasso.com/associations/la-toile-de-mer/evenements/soiree-irakienne. .
La Toile de Mer 2 avenue Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CINÉ-REPAS IRAKIEN AVEC LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT EN AVANT-PREMIÈRE Pornichet a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44