Ciné-repas soirée égyptienne Cinéma Pax Le Pouliguen

Ciné-repas soirée égyptienne

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 18:40:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Assistez à une soirée égyptienne deux films en avant-première + un buffet de spécialités

Au programme

18h40 LA VIE APRÈS SIHAM réalisé par Namir Abdel Messeeh (La vierge, les coptes et moi…) | France, Egypte | 2025 | 1h16

Vers 20h buffet de spécialités (falafels, poulet shawarma, dessert) préparé par Au Cul Du Camion

21h LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE réalisé par Tarik Saleh (La conspiration du Caire) | France, Suède, Danemark, Finlande, Allemagne | 2025 | 2h09 | VOSTF.

Réservations en ligne exclusivement www.cinemapax.fr

Attention, les places sont limitées. .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr

