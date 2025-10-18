Ciné-repas soirée égyptienne Cinéma Pax Le Pouliguen
Ciné-repas soirée égyptienne
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 18:40:00
Assistez à une soirée égyptienne deux films en avant-première + un buffet de spécialités
Au programme
18h40 LA VIE APRÈS SIHAM réalisé par Namir Abdel Messeeh (La vierge, les coptes et moi…) | France, Egypte | 2025 | 1h16
Vers 20h buffet de spécialités (falafels, poulet shawarma, dessert) préparé par Au Cul Du Camion
21h LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE réalisé par Tarik Saleh (La conspiration du Caire) | France, Suède, Danemark, Finlande, Allemagne | 2025 | 2h09 | VOSTF.
Réservations en ligne exclusivement www.cinemapax.fr
Attention, les places sont limitées. .
