Ciné-resto Italien Rue Amiral Courbet Saint-Astier

18h, film Fuori

21h, film Diamanti

– 18h, film Fuori V.O. À Rome dans les années 80, l’écrivaine Goliarda Sapienza voit son manuscrit L’Art de la joie rejeté par tous les éditeurs. Désespérée, elle commet un vol qui détruit sa réputation et la conduit en prison.

– Repas préparé par Pizza and Co

( Carpaccio de bœuf, parmesan, roquette. Tortiglioni al forno, salsiccia, peperoni et scarmorza. Tiramisu al limone).

Vin offert par le Comité de Jumelage St-Astier Annone Veneto

– 21h, film Diamanti V.O. Un réalisateur réunit ses actrices autour d’un projet mystérieux sur les femmes, les plongeant dans un passé dominé par les ateliers de couture. À travers le regard du costume, le film explore passions, sororité et liens indéfectibles.

Cinéma La Fabrique. Tarifs 1 film + repas = 22 € 2 films + repas = 25 €.

Sur réservation jusqu’au 25/02.

Comité de Jumelage Centre culturel 05 53 02 41 99 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Ciné-resto Italien

– 6pm, film Fuori

– 9pm, film Diamanti

Cinéma La Fabrique. Prices: 1 film + meal = 22 ? 2 films + meal = 25 ?.

Reservations required until 25/02.

– Meal prepared by Pizza and Co

Comité de Jumelage Centre culturel 05 53 02 41 99

