Tonnay-Boutonne

CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament

13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Compétition + séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

À l’occasion de la diffusion du film le dimanche 17 mai, le CINE REX de Tonnay-Boutonne propose une compétition de Mario Kart Wii.

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13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 16 42 15 mathieu.bonnet17@gmail.com

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English :

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L’événement CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge