CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne
CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne dimanche 17 mai 2026.
Tonnay-Boutonne
CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament
13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Compétition + séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
À l’occasion de la diffusion du film le dimanche 17 mai, le CINE REX de Tonnay-Boutonne propose une compétition de Mario Kart Wii.
.
13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 16 42 15 mathieu.bonnet17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge