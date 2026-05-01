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CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne

CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 13 Rue de l'église

Ville : 17380 Tonnay-Boutonne

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 4 Compétition + séance

Tonnay-Boutonne

CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament

13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Compétition + séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-17

À l’occasion de la diffusion du film le dimanche 17 mai, le CINE REX de Tonnay-Boutonne propose une compétition de Mario Kart Wii.
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13 Rue de l’église Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 16 42 15  mathieu.bonnet17@gmail.com

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L’événement CINE REX Tonnay-Boutonne Tournament Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge