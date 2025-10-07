Ciné-Rose LUDMILA S’EN VA-T-EN GUERRE Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Ciné-Rose LUDMILA S’EN VA-T-EN GUERRE

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

À l’occasion d’Octobre Rose, le cinéma Georges Brassens de Léognan s’engage aux côtés de l’association Jeune et Rose pour une soirée spéciale projection d’un film suivi d’un débat autour de la sensibilisation au cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans.

LUDMILA S'EN VA-T-EN GUERRE

Documentaire de Nicolas Bourgouin et Ludmila Zie France 2021 51 min

Ludmila est une jeune femme atteinte d’un cancer du sein, contre lequel elle lutte depuis deux ans. Ne souhaitant pas se laisser abattre et parler de son expérience et la partager, elle créé une chaîne Youtube qui va transformer son expérience en documentaire.

Entrée gratuite (sous réserve de places disponibles) Un don libre sera proposé au profit de Jeune et Rose .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

