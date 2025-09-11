Ciné rural à Chavannes Chavannes

Ciné rural à Chavannes Chavannes jeudi 11 septembre 2025.

Ciné rural à Chavannes

Route de Dun Chavannes Cher

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Début : Jeudi 2025-09-11

Dans « Y’a pas de réseau », les enfants se rebellent ! Une comédie française avec Gérard Jugnot et Maxime Gasteuil à ne pas manquer.

« Y’a pas de réseau » Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. 6.5 .

Route de Dun Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 93 31 criducher@gmail.com

