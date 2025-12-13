Ciné-sage Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 14:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Ateliers critique et podcast en partenariat avec le Festival des 3 ContinentsAu programme : découverte d’un film, échanges et réflexions critiques avec la journaliste Anna Lecerf dans le but de réaliser un podcast. Restitution sous forme de plateau radio en avril.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400