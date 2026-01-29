Ciné-sage Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Ciné-sage Médiathèque Lisa Bresner Nantes vendredi 13 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 14:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Ateliers critique et podcast en partenariat avec le Festival des 3 ContinentsAu programme : Découverte d’un court métrage, échanges et réflexions critiques dans le but de réaliser un podcast à plusieurs voix, avec la journaliste Anna Lecerf.Restitution publique sous forme de palteau radio en avril.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400
