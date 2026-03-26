Ciné-sage Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 15:30 –

Gratuit : oui Adulte

Projection suivie d’un plateau radio en partenariat avec le Festival des 3 Continents et L’ÉtincelleDe janvier à mars, des ateliers auprès d’adolescents et de seniors autour de la critique cinéma ont été menés, avec l’objectif de réaliser un podcast en croisant les regards des aînés et des jeunes. Aujourd’hui, venez découvrir le film Sukar de Ilias El Faris et encourager les participants lors d’un débat enregistré en direct.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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