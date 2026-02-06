CINE SAINT VALENTIN Place Bujault Melle
CINE SAINT VALENTIN Place Bujault Melle samedi 14 février 2026.
Pour la Saint Valentin, samedi 14 février à 14h45, nous vous proposons la projection du film QUAND HARRY RENCONTRE SALLY avec une tombola. De nombreux lots à gagner en partenariat avec EPHILIE BEAUTE, HANDYLILIE de LA BOUTIQUE DE MARLYE, LES COUSINETTES, LE MATOULU, LES CHOCOLATS HUVELIN et AMM’ELLE IL BOUTIQUE .
Place Bujault Cinéma Le Mélies Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
