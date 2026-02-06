CINE SAINT VALENTIN Place Bujault Melle

CINE SAINT VALENTIN

Place Bujault Cinéma Le Mélies Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint Valentin, samedi 14 février à 14h45, nous vous proposons la projection du film QUAND HARRY RENCONTRE SALLY avec une tombola. De nombreux lots à gagner en partenariat avec EPHILIE BEAUTE, HANDYLILIE de LA BOUTIQUE DE MARLYE, LES COUSINETTES, LE MATOULU, LES CHOCOLATS HUVELIN et AMM’ELLE IL BOUTIQUE .

Place Bujault Cinéma Le Mélies Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

