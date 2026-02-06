Ciné-Sauna au Café Léon Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Ciné-Sauna au Café Léon

Salle des fêtes Ruelle du valat Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

17h sauna dans la caravane de Gouigoui. 18h30 apéro/repas (auberge espagnole). 20h projection du film. 21h30 sauna réservé aux femmes. Soirée proposée par Sauna Mobile

La Lichette Sauna Mobile nous propose une soirée ciné-sauna !

On commence par se réchauffer dans la caravane sauna de Gouigoui, garée pour l’occasion dans la cour de l’école, et quand on est bien, mais alors bien détendus, on se fait une séance ciné qui forcément, parle… de saunas, et comme le film nous a mis d’humeur vaporeuse, on retourne se plonger dans l’étuve…

Le film, donc Smoke Sauna Sisterhood (Documentaire de Anna Hints · 1 h 29 min)

Estonie, Islande. Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, tous les rituels de la vie se croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles taisent partout ailleurs, et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît, dans toute sa vérité et sa force éternelle.

17h Ouverture du sauna mixte

18h30 Apéro/repas (auberge espagnole)

20h Projection du film

21h30 Sauna réservé aux femmes .

Salle des fêtes Ruelle du valat Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 79 66 62

English : Ciné-Sauna au Café Léon

5pm: sauna in Gouigoui’s caravan. 6:30pm: aperitif/meal (auberge espagnole). 8pm: film screening. 9:30pm: sauna for women only. Evening offered by Sauna Mobile

