Ciné saveurs Les Philippines, archipel aux 110 millions de sourires ENTRESSEN Istres

Ciné saveurs Les Philippines, archipel aux 110 millions de sourires

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 19h. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

A voir et à manger ! Un documentaire sur un pays + une dégustation inspirée du reportage !

Le voyage

Les Philippines, archipel de 7107 îles sur la ceinture de feu, sont le seul pays d’Asie majoritairement catholique après des siècles de colonisation espagnole et américaine. Entre rizières, eaux turquoises et volcans, ce collier de perles abrite un peuple attachant et joyeux, invitant à la découverte de ses paysages paradisiaques.





Le + Ciné Saveurs

Comme toujours, la soirée sera l’occasion de partager un moment convivial autour de saveurs culinaires inspirées du pays présenté. .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 69 49 accueil@csapm.fr

To see and eat! A documentary on a country + a tasting inspired by the report!

