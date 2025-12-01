Ciné saveurs Route 66, la piste du rêve américain ENTRESSEN Istres

Ciné saveurs Route 66, la piste du rêve américain

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 19h30. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Partez à la découverte d’un pays, d’une région à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l’honneur finira votre exploration.

Route 66, la piste du rêve américain un film de Christian VÉROT



De Chicago à Los Angeles, la Route 66 serpente le désert. Cette Mère des Routes , contée par Kerouac et Steinbeck, incarne le Rêve Américain et la conquête de l’Ouest. Elle évoque Harley, rock, villes fantômes, et notre nostalgie d’une Amérique idéalisée.



Le + Ciné Saveurs

Comme toujours, la soirée sera l’occasion de partager un moment convivial autour de saveurs culinaires inspirées du pays présenté. .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To see and eat! A documentary on a country + a tasting inspired by the report!

Photos, films, realities, personal accounts. The multiple adventures of multiple explorers

L’événement Ciné saveurs Route 66, la piste du rêve américain Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres