Ciné saveurs Route 66, la piste du rêve américain ENTRESSEN Istres

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 19h30. ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Istres
2025-12-12 19:30:00
Partez à la découverte d’un pays, d’une région à travers un documentaire cinématographique et la rencontre de son réalisateur. Une dégustation inspirée des plats du pays à l’honneur finira votre exploration.
Route 66, la piste du rêve américain un film de Christian VÉROT
De Chicago à Los Angeles, la Route 66 serpente le désert. Cette Mère des Routes , contée par Kerouac et Steinbeck, incarne le Rêve Américain et la conquête de l’Ouest. Elle évoque Harley, rock, villes fantômes, et notre nostalgie d’une Amérique idéalisée.
Comme toujours, la soirée sera l’occasion de partager un moment convivial autour de saveurs culinaires inspirées du pays présenté. .
ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
To see and eat! A documentary on a country + a tasting inspired by the report!
Photos, films, realities, personal accounts. The multiple adventures of multiple explorers
