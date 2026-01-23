Ciné saveurs Un œil sur le monde par le CLUB MARIUS ENTRESSEN Istres

Ciné saveurs Un œil sur le monde par le CLUB MARIUS

Vendredi 13 mars 2026 à partir de 19h30. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Le Photo Club Marius, association de Saint-Mitre les Remparts (13920) regroupant des passionnés de la photographie, vous invite à sa soirée Un Œil sur le Monde .

Découvrez une sélection captivante où portraits, scènes de vie et paysages capturent l’essence de l’humanité et la beauté des territoires. Ce recueil unique met en lumière la diversité artistique et la passion de nos photographes, offrant une immersion profonde dans des récits visuels inspirants. .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Photo Club Marius, an association based in Saint-Mitre-les-Remparts (13920) bringing together photography enthusiasts, invites you to its evening event “Un Œil sur le Monde”.

