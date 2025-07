Ciné Schtroumpfs Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné Schtroumpfs Place Frédéric Bastiat Mugron mercredi 30 juillet 2025.

Ciné Schtroumpfs

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 6.2 – 6.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

À l’occasion de la sortie du nouveau film d’animation Les Schtroumpfs le Film, venez participer à une séance spéciale accompagnée de jeux et quiz autour des célèbres petits personnages bleus…

Dès 6 ans

À l’occasion de la sortie du nouveau film d’animation Les Schtroumpfs le Film, venez participer à une séance spéciale accompagnée de jeux et quiz autour des célèbres petits personnages bleus…

Dès 6 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné Schtroumpfs

To mark the release of the new animated film The Smurfs: The Movie, come and take part in a special screening with games and quizzes based on the famous little blue characters?

Ages 6 and up

German : Ciné Schtroumpfs

Anlässlich des Kinostarts des neuen Animationsfilms Die Schlümpfe: Der Film findet eine Sondervorstellung mit Spielen und Quiz rund um die berühmten kleinen blauen Figuren statt

Ab 6 Jahren

Italiano :

In occasione dell’uscita del nuovo film d’animazione I Puffi: il film, partecipate a una proiezione speciale con giochi e quiz basati sui famosi personaggi blu?

Dai 6 anni in su

Espanol : Ciné Schtroumpfs

Con motivo del estreno de la nueva película de animación Los Pitufos: La Película, asiste a una proyección especial con juegos y pruebas basados en los famosos personajes azules..

A partir de 6 años

L’événement Ciné Schtroumpfs Mugron a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Terres de Chalosse