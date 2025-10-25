Ciné Science #6 Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

2025-10-25 20:00:00

2025-10-25

CINÉ SCIENCE #6

L’ARN ET SES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Après la projection du documentaire Les Aventuriers de l’ARN messager Coulisses d’une révolution scientifique de Raphael Hitier, rencontrez Chantal Pichon, titulaire de la Chaire d’excellence en innovation à l’Institut Universitaire

de France et professeure à l’université d’Orléans. Séance organisée en partenariat avec ARTE, l’INSERM et l’Université d’Orléans. Pot de l’amitié offert après la discussion. Réservation conseillée. .

+33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

