Ciné-sciences Déréglement climatique comment les plantes vont résister? Château-Renard
vendredi 25 septembre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Ciné-sciences Déréglement climatique comment les plantes vont résister?
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
SOIRÉE DISCUSSION avec Léandro Quadrana et Nicolas Rascovan qui nous expliqueront comment les plantes résisteront au changement climatique.
Soirée discussion avec Léandro Quadrana qui dirige l’équipe Génomique et épigénomique des plantes à l’institut des plantes des sciences de Paris-Saclay (CNRS/Université Paris-Saclay) et Nicolas Rascovan, dirigeant l’Unité de Paléogénomique Microbienne à L’institut Pasteur (Paris).
Nicolas et Léandro nous expliqueront comment les recherches à l’Ecotron de St-Pierre-les-Nemours permettent d’étudier les effets du dérèglement climatique sur les écosystèmes. En recréant les conditions climatiques passées, présentes et futures, ces expérimentations apportent un éclairage des écosystèmes d’un point de vue physique, biologique et chimique.
Réservation conseillée ! .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
EVENING DISCUSSION with L%E9andro Quadrana and Nicolas Rascovan, who will explain how plants will adapt to climate change.
L’événement Ciné-sciences Déréglement climatique comment les plantes vont résister? Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO
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